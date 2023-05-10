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Bolu'da Yılkı Atı Gübre Yığınına Saplandı

Bolu'da Yılkı Atı Gübre Yığınına Saplandı

Yaşam Haberleri

Bolu'da ormanda yılkı atı hayvan gübresi yığınına saplandı. İtfaiye ekipleri atı kurtaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden iş makinesi istendi. At, gelen iş makinesi ile kurtarıldı.

BOLU'da hayvan gübresi yığınına saplanan yılkı atı, iş makinesi ile kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ağaçcılar köyündeki ormanda, yılkı atının hayvan gübresi yığınına saplandığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, atı çıkaramayınca Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden iş makinesi istedi. At, gelen iş makinesi ile kurtardı. Yılkı atı, koşarak bölgeden uzaklaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Yaşam

Fen İşleri Müdürlüğü Bolu Belediyesi İtfaiye Yaşam Haberler

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