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Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Yaşam Haberleri

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Bolu'da, D-100 karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, kalp masajı yapılarak hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan Mualla Özbey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Yaşam

Bolu Yaşam Haberler

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