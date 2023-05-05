Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Bolu'da, D-100 karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, kalp masajı yapılarak hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan Mualla Özbey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.