Bolu'da Odun Yüklü Traktör Uçuruma Yuvarlandı, Kıbrıs Gazisi Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Ağaççılar köyünde odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Kıbrıs gazisi İsmail Kılınç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu'da odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Kıbrıs gazisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağaççılar köyünde ormanlık alandan traktörüne odun yükleyen İsmail Kılınç (70), eve gitmek için yola çıktı. Kılınç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 15 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan Kılınç'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin halatla traktörü kaldırması neticesinde kurtarılan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmail Kılınç'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi. - BOLU