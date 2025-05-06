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Bolu'da Hastane Otoparkından Kestirme Yolculuk Kazalara Yol Açtı

Bolu'da Hastane Otoparkından Kestirme Yolculuk Kazalara Yol Açtı
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Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar, otoparktan hastaneye erişmek için kestirme bir yol kullanırken kayarak düştü. Yaşanan kazalar cep telefonuyla kaydedildi.

BOLU'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde araçlarını otoparka çektikten sonra yolu kullanmak yerine kestirmeden gitmek için 8 metrelik tepeyi aşmak isteyen kişilerden bazıları kayarak düştü. Bir kişi tırmanışı kolaylaştırmak için kazmayla çukurlar açarken, bu sırada bir kadın kayınca kendini yerde buldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde bulunan İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çevre illerle birlikte her gün binlerce hasta tedavi için geliyor. Hastanenin otoparkına araçlarını park eden kişilerden bazıları yolu kullanmak yerine kestirme olarak 8 metrelik tepeye tırmanıyor. Bazı kişiler tırmanış sırasında kayarak düşüyor. Hastaneye gelen bir kişi, kayarak düşen kişileri görünce tırmanışı kolaylaştırmak için eline kazmayı alarak toprak alanda çukurlar açmaya başladı. Bu sırada bir kadın kayarak düşerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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