Bolu'da derede mahsur kalan 3 köpek yavrusu kurtarıldı
Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki Çığırtkanlar Deresi'nde mahsur kalan 3 köpek yavrusunu kurtardı.
Bolu'da derede mahsur kalan 3 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karaçayır Mahallesi'nden geçen Çığırtkanlar Deresi'nde 3 köpek yavrusunun mahsur kaldığı bilgisi üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi.
Dereye merdiven yardımıyla inen itfaiye eri, köpekleri aramaya başladı.
Otların arasında oldukları belirlenen yavrular, bulundukları yerden çıkartılarak yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Yaşam