Bolu'da ahşap yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
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Bolu'nun Merkeze bağlı Yeniçepınar Yaylası'nda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana geldi.
Bolu'da ahşap yayla evinde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yeniçepınar Yaylası'nda Hasan Çetinkaya'ya ait ahşap yayla evinde, elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Yaşam