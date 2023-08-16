Bodrum'da trafoda çıkan yangın nedeniyle belediye binası tahliye edildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafoda çıkan yangın nedeniyle, yanında bulunan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü binası güvenlik amacıyla tahliye edildi. Konacık Mahallesi Seyyit Onbaşı Caddesinde bulunan bir trafoda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Trafodan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edildi. Trafoda patlama yaşanması ihtimaline karşı, trafo yakınında bulunana Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü binası tahliye edildi ve cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Trafodan etkilenen bölgede bir saatlik elektrik kesintisi yaşanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla cadde tekrar trafiğe açıldı.