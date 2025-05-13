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Bodrum'da Özel Gereksinimli Gençler için Temsili Askerlik Kınası

Bodrum'da Özel Gereksinimli Gençler için Temsili Askerlik Kınası
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Bodrum'da Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli 5 genç için temsili askerlik kınası etkinliği düzenlendi. Müzik ve eğlence dolu törende gençler keyifli anlar yaşadı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, özel gereksinimli 5 genç için temsili askerlik kınası yapıldı. Müzikle eğlencenin 2 katına çıktığı törende gençler gönüllerince eğlendi.Bodrum'da Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler Tolga Özçelik, Ömer Yıldız, Livaneli Doğan, Abdullah Yiğit Yazıcı ile Aypar Öztürk için askerlik eğlencesi düzenlendi. Müsgebi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Yahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Serkan Kale, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler için asker kınaları yakıldı. Oyunların oynandığı halayların çekildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

GURURU VE MUTLULUĞU BİRLİKTE TATSINLAR

ahşi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Serkan Kale, temsili askerlik kınasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özel gereksinimli bir çocuğunuz olduğunda onun yaşadıklarından ziyade yaşayamadıkları sizi daha çok yaralar. Asker uğurlamalarında çocuğunuz eğer konuşabiliyorsa, 'Ben de askere gideceğim' dediğinde, o üniformayı giymek istediğini söylediğinde ya da davranışları ile onun bu ihtiyacını gördüğünüzde, ağabeylerinin, tanıdıklarının askerlik fotoğraflarına bakıp 'Benim neden bu resimlerim yok' dediğinde ailelerin boğazına düğümlenen o hissi düşünün. Biz Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Ailesi olarak velilerimizin çocuklarımızın hislerine bu etkinlik ile tercüman olmak istedik. İstedik ki bir günlüğüne bile olsa çocuklarımız kendilerini iyi ve mutlu hissetsinler, onlarında aile albümlerinde askerlik fotoğrafları olsun ve bugün burada çocuklarımız ve aileleri doyasıya eğlensinler. Gururu ve mutluluğu birlikte tatsınlar" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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