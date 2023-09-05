Bodrum'da midibüs dere yatağına düştü: 23 işçi yaralandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç ve bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dere yatağına düştüğü kazada, 23 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Milas'tan yola çıkan araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Bodrum ilçesi Konacık Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına düşen midibüste 23 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince midibüse sıkışan yaralılar, çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Midibüs, dere yatağından çekici yardımıyla çıkarılırken kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.