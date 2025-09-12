Haberler

Bodrum'da Macar Turist Denizde Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denize giren Macaristan uyruklu Laszlo Janos K. (77) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gümbet sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Macaristan'dan tatile gelen Laszlo Janos K., geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K.'yı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Macar turist sudan çıkartılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Laszlo Janos K.'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

