Bodrum'da bulunan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Maymun, bakımevi veteriner hekimlerince muayene edildikten sonra yetkililere teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için bir aile yetkililerden yardım istedi.

Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olduğu belirtilen ve bakımevine teslim edilen maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimlerince genel fiziki muayenesinden geçirildi.

Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.