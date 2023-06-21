Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Sağlık Taraması Yaptı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük ve Ortakent Mahalleleri'nde bulunan sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında çipleme, iç-dış parazit ve kuduz aşısı gibi işlemler yapıldı. Belediye tarafından çipleme ve aşılama uygulamaları yanında sokak hayvanlarıyla ilgilenen vatandaşlar aracılığıyla kısırlaştırılmamış sokak hayvanları için program oluşturuldu.

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gümüşlük ve Ortakent Mahalleleri'nde sokak hayvanları için sağlık taraması yaptı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gümüşlük ve Ortakent Mahalleleri'nde bulunan sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında çipleme, iç-dış parazit ve kuduz aşısı gibi işlemler yapıldı.

KISIRLAŞTIRMA PROGRAMI OLUŞTURULDU

Belediye tarafından çipleme ve aşılama uygulamaları yanında sokak hayvanlarıyla ilgilenen vatandaşlar aracılığıyla kısırlaştırılmamış sokak hayvanları için program oluşturuldu. Online randevu sistemiyle hayvan sahiplerini kısırlaştırma işlemlerine yönlendirmeyi amaçlayan programla Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının üremelerini kontrol altına almayı ve daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamayı hedefliyor.

Sokak hayvanlarını kapsayan çipleme ve aşılama uygulamalarının, gönüllü vatandaşlarla iş birliğinde Bodrum genelinde sürdürüleceği belirtildi.