Bodrum Belediyesi Gençlik ve Tarım Kampı Katılımcıları Başkanı Ziyaret Etti

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Garaova Gençlik ve Tarım Kampı katılımcıları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Gençler, yerel halk ile bütünleşerek bölgeyi tanıdı ve lavanta yağı üretimine katıldı. Kamp sürecinde öğrencilere eğitimler verildi ve Bodrum'un farklı yüzü tanıtıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Garaova Gençlik ve Tarım Kampı katılımcıları, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

2023 yılı 4. Dönem Gençlik ve Tarım Kampının son gününde Bodrum'daki tarihi ve turistik yerleri gezen öğrenciler, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Kampa nereden katıldıklarını ve kamp sürecinde yaşadıklarını anlatan katılımcılar, Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkür etti.

"GENÇLER, YEREL HALK İLE BÜTÜNLEŞEREK BÖLGEYİ TANIYOR"

Gençlerin bir haftalık süreçte yaşadıklarını, fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Ahmet Aras, Gençlik ve Tarım Kampı projesinin çok önemli olduğunun altını çizerken şunları söyledi:

"Hem Türkiye'nin her yerinden hem de çeşitli üniversitelerden gelen katılımcılar, buradaki yerel halk ile bütünleşiyorlar, bölgeyi tanıyorlar. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulumuz Köy Enstitülerinin bir benzeri, eğitim açısından tabii ki biz onu yapamayız da dedik ki en azından ona bir atıf yapalım. Anadolu'nun her yerinden gelen arkadaşlar, burada kaynaşıyor ve ortaya da güzel bir ortam çıkıyor. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

450 ÖĞRENCİYE BODRUM'UN FARKLI YÜZÜ TANITILDI

2021 Temmuz ayında ilki gerçekleşen Garaova Gençlik ve Tarım Kampına bugüne kadar Türkiye'nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve mezun olan 450 öğrenci katıldı.

Bölgenin tarımsal faaliyetleri başta olmak üzere tarihi ve turistik öneme sahip bölgeleri gezilerek Bodrum'un farklı yönünü gençlere aktardıklarını belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, tarım kampı çalışmalarına öğrenciler dışında farklı sivil toplum örgütleriyle de devam ettiklerini söyledi. Öğrenciler dışında bugüne kadar 310 kişinin de çeşitli sivil toplum örgütleriyle tarım kampında bir araya geldiğini belirtti.

GENÇLER LAVANTA YAĞI ÜRETİMİNE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan lavantaların distilasyon merkezinde lavanta yağı üretimini de deneyimleyen gençlere, uygulamalı ve teorik eğitimlerin sonunda sertifikalarını Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz teslim etti.

Kampa katılan güzel sanatlar fakültesi öğrencileri öncülüğünde kamp alanındaki binaların bazılarına da Bodrum'a özgü resimler çizildi.

EĞİTİMİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ VE AKADEMİSYENLER VERİYOR

Bodrum Belediyesi'nin tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında tarım ve üretimin önemine dikkat çekmek ve gençlerde farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan ve bu yıl da devam eden kampta sürdürülebilir tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, tohumculuk, arıcılık, örtü altı yetiştiriciliği, temel gıda güvenliği ve hijyeni, temel bitki koruma gibi pek çok konuda ziraat mühendisleri ve akademisyenler tarafından eğitim veriliyor.

Her döneminde yoğun başvuru talebinin olduğu Gençlik ve Tarım Kampında kurulan tek kişilik çadırlarda barınma, sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği ile diğer ihtiyaçlar, Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor.