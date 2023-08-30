Bitlis'te Süper Mavi Ay Görsel Şöleni

BİTLİS (İHA) – Yılın en büyük ve parlak Ay'ı olan "Süper Mavi Ay" Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir aşiret düğününü aydınlattı.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan "Süper Mavi Ay" kendisini bir kez daha gösterdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat 20.00 itibariyle belirmeye başlayan "Süper Mavi Ay" görsel bir şölen oluşturdu. Van Gölü üzerinden doğan "Süper Mavi Ay"ı izlemek isteyen vatandaşlar ailecek evlerinin pencere ve balkonlarından ayı izledi. Öte yandan ayın mükemmel ışığı yapılan bir aşiret düğününü parıltısı ile aydınlattı. Düğüne katılan davetliler dolunay eşliğinde halay çekerken bazıları ise bu güzel manzarayı görüntülemek için cep telefonu kameralarına sarıldı.

Seyrine doyumsuz görüntüler sunan "Süper Mavi Ay" adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. - BİTLİS