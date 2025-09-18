Bitlis'te Sokak Hayvanları için Yeni Bakım Evi Açıldı

1) BİTLİS'TE SOKAK HAYVANLARI İÇİN TAM DONANIMLA HAYVAN BAKIMEVİ AÇILDI

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için 60 dönüm alan üzerinde inşa edilen tam donanımlı 'Geçici Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı' tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Bakımevinde incelemelerde bulunan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şu ana kadar 1200 sokak hayvanı topladık. Bunların 900'ü yeni yapılan barınakta kalıyor. Umut ediyoruz ki, sokak hayvanlarımızın uygun şekilde barınacağı ama insanlarımızın ve çocuklarımızın da korkusuz bir şekilde sokaklarda dolaşabileceği bir ortam oluşmasına önemli bir katkı olacaktır" dedi.

Güroymak ilçesinde yapımına başlanan Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, hizmet vermeye başladı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen hayvan bakımevinde 900 sokak köpeğinin bakım ve tedavileri yapılıyor. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki Vali Yardımcıları Göksel Yüksel, Alay Yazıcı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar ile birlikte bakım evinde incelemelerde bulunup, bilgi aldı.

'TEDAVİLERİ YAPILIYOR'

Vali Karakaya, kentte kısa süre önce yapımına başlanan tam donanımlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nın hizmet vermeye başladığını söyledi. Vali Karakaya, "Orman Bölge Müdürlüğü'nden yer tahsisi alarak, doğal yaşam alanı ve hayvan bakımevi olarak hizmete sunduk. Burası 60 dönüme yakın bir alan ve bunun önemli bir kısmı doğal yaşam alanı. Diğer kısımlar ise idari bina ve karantina bölgeleri olarak inşa edildi. Sokak köpeklerinin toplanması ile ilgili de ekipler oluşturduk. Bu ekiplerimiz, toplama işlemlerini usule uygun bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekiplerimize o konuda da eğitimler verdik. Bütün ilçelerimize de araçlar tahsis ettik. Bu araçlarla hayvanlar yakalandıktan sonra buraya getiriliyor. Karantina merkezinde bir hastalığı olup olmadığına dair incelemeler yapılıyor. Daha sonra bir rahatsızlığı varsa burada veterinerlerimiz tedavisini yapıyor. Onun dışında kısırlaştırma işlemleri yapılıyorö diye konuştu.

'SOKAK HAYVALARINA DÜZENLİ OLARAK MAMA VERİLİYOR'

Bakımevinde mama üretim merkezinde köpeklerin günlük mama ihtiyaçlarının da giderildiğini söyleyen Vali Karakaya, "20-25 civarında işletme ve öğrenci yurtlarıyla anlaşma yaptık. Onlardan atık yemekleri alıyoruz, topluyoruz ve oluşturduğumuz tesiste mama makinesi ünitesiyle bunları köpek mamasına dönüştürüyoruz. Hayvanlar da birer candır ve bize emanettir. Ama şehirlerimizin güvenliği için, huzur için ve esenliği için de bu sokak hayvanlarının güvenli alanlarda tutulması gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bu çalışmayı yerine getirdik ve nitelik olarak da iyi bir standartta tutmaya gayret ettik. Merkezde birçok ameliyatın da yapılabildiği bir seviyede yapılanmaya gittik. İlimiz genelinde, özellikle kırsal alanlarda özelinde sokak köpeklerinden kaynaklı bir yaralanma ya da bir problem olmaması için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bazı belediyelerimizin de bu tarz barınakları var. Bu barınakların da uygun şekilde işletilmesi için belediyelerimize gerekli desteği vereceğizö dedi.

'ŞU ANA KADAR BİN 200 SOKAK HAYVANI TOPLADIK'

Bitlis genelinde yaklaşık 2 bin sokak köpeğinin bulunduğunu belirten Karakaya, "Talimatları veriyoruz. Gerek İl Özel İdaremiz, gerek belediyelerimiz marifetiyle ilimizde bulunan 2 binin üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz sokak köpeklerinin burada ve belediye barınaklarında barınması için gerekli çalışmalarımız tamamlanmak üzereyiz. Belediyelerin de barınakları var. Belediyelerin hayvan barınaklarındaki kapasite düşük, bunları arttırmaları lazım. Barınağı olmayan belediyelerin ise diğer belediyelerle protokol yapıp o hayvanları oraya taşımaları ve teslim etmeleri gerekiyor. Biz de yerimiz olduğu kadar alabiliriz. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şu ana kadar 1200 sokak hayvanı topladık. Bunların 900'ü yeni yapılan barınakta kalıyor. Umut ediyoruz ki, sokak hayvanlarımızın uygun şekilde barınacağı, ama insanlarımızın ve çocuklarımızın da korkusuz bir şekilde sokaklarda dolaşabileceği bir ortam oluşmasına önemli bir katkı olacaktırö ifadelerini kullandı.