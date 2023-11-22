Bitlis'te minibüs kaza yaptı: 6 yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Minibüs, Sürücüler köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mersin'e gitmek için Hizan'ın Dayılar köyünden yola çıkan Ş.O. yönetimindeki 13 AAG 121 plakalı minibüs, Sürücüler köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 yolcu, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam