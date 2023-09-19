Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman'ın Cenazesi Ankara'da Toprağa Verildi

Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman'ın cenazesi, memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi. Kaman'ın cenazesi, önce Dağkalfat Mahallesi'nde çok sevdiği bahçesine, ardından baba ocağına getirildi. Burada oğlu için helallik isteyen baba Veli Kaman, "Oğlum Ankara'ya gel yeter artık' diyordum. 'Baba sen vatan sevgisini öğrettin bana, ben devletin polisiyim, nerede görev verilirse, nerede bana ihtiyaç duyulursa oradayım' diyordun. Oğlum gidiyoruz, yavrum gidiyoruz, çok emeğin var burada, haklarını helal et oğlum, bu ev seni unutmaz, bu bahçe seni unutmayacak, canım sağ oldukça senin için her şeyi yapacağım. Allah'ım bundan başka acı verme, başka acı gösterme. Sıra bendeydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu, anne Mukaddes Kaman da ağladı.

Kazım Kaman için daha sonra Dağkalfat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasiler, meslektaşları ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Kaman'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)