Haberler

Bisikletiyle Umreye Giden Emekli İşçi 1250 Kilometre Pedal Çevirerek Suriye'ye Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden yola çıkan emekli işçi Fahrettin Şener, bisikletiyle 13 günde 1250 kilometre yol kat ederek Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Amacı umreye gitmek ve bisikletle bu yolculuğun mümkün olduğunu göstermek.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinden umreye gitmek için bisikletiyle yola çıkan emekli işçi Fahrettin Şener (68), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

İşçi emeklisi Fahrettin Şener, umre gitmek için 13 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle yola çıktı. Şener, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Bugün bisikletiyle Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Şener, işlemlerinin yaptırdıktan sonra Suriye'ye geçti. Şener, Suriye'nin ardından Ürdün'e, oradan da Suudi Arabistan'a geçerek umre yolculuğunu tamamlamayacak.

TOPLAM 3 bin 400 KİLOMETRELİK YOL

Bisikleti ile 1250 kilometrelik yolu pedal çevirerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaşan Şener, "Ayrıca umreye bisikletle gidilebileceğini göstermek için yola çıktım. Daha önceden yapmış olduğum planlarım vardı. Bisikletle kutsal topraklara gitmek de bu planımın içindeydi. 13 gün önce Susurluk ilçesinden yola çıktım. Türkiye'nin en güney sınırında bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na kadar 1250 km yol katettim. İlk hedefim, İdlib'te kalıp plan yapmak olacak. Çünkü bisikletimle günde 100 kilometre gidiyorum. Suriye'ye geçtikten sonra Ürdün'e sonra da Suudi Arabistan'a, kutsal topraklara ulaşacağım. Toplam 3 bin 400 kilometreyi bisikletle geçmiş olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.