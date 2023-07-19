Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ün Cenazesi Toprağa Verildi

Bostancı sahilinde bisikletle karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, bugün öğle namazını müteakip Karacaahmet mezarlığında cenaze namazı kılınarak toprağa verildi.

Kadıköy Bostancı iskelesi önünde Maltepe istikametinde dün sabah 06.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 34 GNE 745 plakalı otomobilin çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki profesyonel olarak bisiklet sporu yapan Doğanay Güzelgün, bugün öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Canaze törenine anne, babası, ailesi ve akrabalarının yanı sıra bisiklet süren arkadaşları da katıldı. Cenaze töreninde Doğanay Güzelgün'ün yakınları fenalaştı. Cenaze törenine Ataşehir Belediye Başkanı'da çelenk gönderdi.

"Herkes cezasını çekecek"

Cenaze konuşan Doğanay Güzelgün'ün babası Duman Türkay Doğanay, "Kendine dikkat eden bir insandı. Yapacak bir şey yok. Herkes cezasını çekecek. Olan benim çocuğuma oldu. Arkadaşları yalnız bırakmadı çok seveni vardır. Sevilen bir insandı. Onun için arkadaşları geliyor tabi" dedi.

"Biz bisikletliler olarak canlı kaporta gibi hissediyoruz"

Vefat eden bisikletçi Doğanay Güzelgün'ün arkadaşı Murat Suyabatmaz, "Arkadaşlarımızla böyle dayanışma içerisindeyiz. Şuursuz bir trafik terörü. Artık hiç uğruna ölümler. Biz şöyle bisikletliler olarak bir canlı kaporta gibi hissediyoruz kendimizi. Ben ilkokulda ortaokul bölümüne çocukluktan beri bisiklet kullandım. Bisikleti bırakmak zorunda kalacağız, bu kadar çok sevdiğim bir sporu. Böyle şeyler olduktan sonra çok kötüydüm. Allah rahmet eylesin diyelim. Huzur içinde uyusun" dedi. - İSTANBUL