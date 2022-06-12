Bir çıplak vatandaş vakası da Mardin'den! Çevredekiler tarafından darbedildi
Haberler.com - Uğur Birdal - Yaşam
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.
Türkiye'de son günlerde yaşanan "çıplak vatandaş" görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen görüntünün adresi ise Mardin'in Kızıltepe ilçesi oldu.
SOYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafiğin aktığı bir caddede yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, çırılçıplak bir şekilde yürümeye devam etti. Kalabalık arasında bir süre çıplak dolaşan kişinin rahatlığı gözlerden kaçmadı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Çıplak şahsa, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İşlek sokakta çıplak halde yürümeye devam eden şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Kimliği bilinmeyen vatandaşın neden çıplak bir şekilde sokak ortasında yürüdüğü ise merak konusu oldu.