Bir babanın, damadı için hazırladığı "kızımı alma sözleşmesi" viral oldu

Bir babanın, damadı için hazırladığı 'kızımı alma sözleşmesi' viral oldu
Güncelleme:
Bir babanın, damadı için hazırladığı
Bir babanın, damadı için hazırladığı "Kızımı alma sözleşmesi"nde yer alan maddeler dikkat çekti. Sözleşmede "İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz" ve "Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak ( Sen de gelebilirsin)" gibi maddelerin yer aldığı görülürken, söz konusu olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İnternete düşen ve bir babanın damadı için hazırladığı sözleşme sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

DİKKAT ÇEKEN MADDELER YER ALDI

Babanın "Kızımı alma sözleşmesi" adını verdiği sözleşmede "Kızımla tartışınca 'Haklısın hayatım' cümlesini kabul edeceksin ve edersin" dikkat çeken maddeler yer aldı.

Sözleşmedeki maddeler şu şekilde;

  • İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz
  • 3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz
  • Kızımı üzmeyeceksin
  • Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)
  • Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin"

MADDELERİ TEK TEK OKUDU

Damadın söz konusu maddeleri tek tek okuyup imza attığı görüntü de büyük ses getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Akşamında Damadın İntikamı filmi :)

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

üstüne ne veriyormuş sadece kızı için bu kadar kaprise katlanılmaz en azından bir milyon dolar filan vermesi lazım

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

dayı biraz daha yarrrrratıcı bir yorum yapamaz mıydın :D

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
