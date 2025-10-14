Bir babanın, damadı için hazırladığı "kızımı alma sözleşmesi" viral oldu
Bir babanın, damadı için hazırladığı "Kızımı alma sözleşmesi"nde yer alan maddeler dikkat çekti. Sözleşmede "İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz" ve "Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak ( Sen de gelebilirsin)" gibi maddelerin yer aldığı görülürken, söz konusu olay sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
DİKKAT ÇEKEN MADDELER YER ALDI
Babanın "Kızımı alma sözleşmesi" adını verdiği sözleşmede "Kızımla tartışınca 'Haklısın hayatım' cümlesini kabul edeceksin ve edersin" dikkat çeken maddeler yer aldı.
Sözleşmedeki maddeler şu şekilde;
- İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz
- 3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz
- Kızımı üzmeyeceksin
- Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)
- Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin"
MADDELERİ TEK TEK OKUDU
Damadın söz konusu maddeleri tek tek okuyup imza attığı görüntü de büyük ses getirdi.
