Bir babanın, damadı için hazırladığı 'kızımı alma sözleşmesi' viral oldu

İnternete düşen ve bir babanın damadı için hazırladığı sözleşme sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

DİKKAT ÇEKEN MADDELER YER ALDI

Babanın "Kızımı alma sözleşmesi" adını verdiği sözleşmede "Kızımla tartışınca 'Haklısın hayatım' cümlesini kabul edeceksin ve edersin" dikkat çeken maddeler yer aldı.

Sözleşmedeki maddeler şu şekilde;

İlk 3 ay her hafta sonu bizdesiniz

3 ay sonra her 2. hafta sonu bizdesiniz

Kızımı üzmeyeceksin

Kızım bizle senede 1 kere izin yapacak (sen de gelebilirsin)

Kızımla tartışınca "Haklısın hayatım" cümlesini kabul edeceksin ve edersin"

MADDELERİ TEK TEK OKUDU

Damadın söz konusu maddeleri tek tek okuyup imza attığı görüntü de büyük ses getirdi.