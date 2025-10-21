Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Doğanın acımasız yüzünü gösteren anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir anne kuşun yuvasına giren yılan, yavrularına kıskıvrak dolandı. O anlarda çaresiz kalan anne kuş, çığlık atarak olan biteni izledi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüleri kayda alan kişiye sosyal medyada iki farklı tepki geldi. Bazı kullanıcılar, "Neden müdahale etmedin, kurtarabilirdin" diyerek tepki gösterirken, diğer bir kesim ise "Bu doğanın kanunu, belgeselci doğru yapmış" yorumunda bulundu. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, doğal yaşamın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.