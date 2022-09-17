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Binlerce civcivi timsahlara yem ettiler, o anları izleyenlerin resmen kanı dondu

Yaşam Haberleri

Binlerce civcivin timsahlara yem edildiği anları izleyenlerin resmen kanı dondu. Videoya kısa süre içerisinde çok sayıda eleştirel yorum geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videoda, traktör arkasında binlerce civciv ve hemen suyun içerisindeki timsahlar yer alıyor.

KASANIN KAPAĞINI AÇIP TİMSAHLARA YEM ETTİLER

Videodaki kişilerin, kasanın kapağını açtıktan sonra binlerce civcivi timsahlara yem ettikleri görülüyor. Timsahlar ise önlerine düşen civcivleri anında yiyor.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar videoyla ilgili "Yazık günah", "Yapılan çok yanlış", "Besleyecek başka bir şey yok mu" tarzı yorumlarda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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