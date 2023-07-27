Bingöl Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kargayı Susuzluktan Kurtardı

BİNGÖL Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım, üniversite yerleşkesinde susuz kalan kargaya pet şişeyle su içirdi. Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bingöl Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım, üniversite yerleşkesindeki kaldırımda bitkin halde bir karga olduğunu fark etti. Karganın yanına yaklaşan Yıldırım, yanında getirdiği pet şişedeki suyu kargaya verdi. Karganın susuzluğunu gideren Yıldırım, serinletmek amacıyla kalan suyu da üzerine döktü. Karga bir süre sonra uçarak uzaklaştı. Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam