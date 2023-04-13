Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaza büründü
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 1 haftadır süren yağmur, kar yağışına dönüştü. İlçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı ve sürücüler zor anlar yaşadı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza büründü.
Karlıova'da 1 haftadır aralıklarla süren yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyazörtüyle kaplandı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Nisanda bahar beklediklerini ancak kar yağışı ile karşılaştıklarını belirten Kutbettin Çelik, "Tam tersi kış geldi. Dağlar ile ovalar, beyaza bürünmüş durumda. Kar hala devam ediyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam