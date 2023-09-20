Bingöl'ün Genç ilçesinde ahır yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyünde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyünde Mustafa Gengörü'ye ait ahır bir anda yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi. - BİNGÖL