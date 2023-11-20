Bingöl'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Su Bastı

Bingöl'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte 3 gün önce başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Merkez Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi'nde Ahmet Sontepe'ye ait iş yerini su bastı.

Sontepe, sabah mağazayı açtıklarında içerisinin suyla dolduğunu gördüklerini belirtti.

Belediye ekiplerine haber verdiklerini anlatan Sontepe, iş yerinin ve bazı eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

Genç ilçesinde de bazı binaların bodrum katındaki evler suyla doldu. Genç Belediyesi ekipleri evlerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.