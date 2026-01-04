Haberler

Nesli Tükenmekte Olan Vaşak Karlıova'da Görüntülendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Eyüp Ökten, atıyla gezerken nesli tükenme tehlikesindeki bir vaşakla karşılaştı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde atıyla gezerken nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak gören Eyüp Ökten o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan Eyüp Ökten, kar yağışının ardından atıyla gezintiye çıktı. Ökten, bir süre sonra nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşakla karşılaştı. Ökten, karlar içinde yürüyen vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

