Bilecik'te trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Yaşam Haberleri
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet Göktekin idaresindeki 43 ADF 389 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Çimen Sokağı Kavaklı Park Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 11 ADR 088 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Göktekin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zafer Özuğur - Yaşam