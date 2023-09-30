Bilecik'te Kayıp Kişinin Cesedi Sakarya Nehri'nde Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olan Murat Çam'ın cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Sakarya Nehri'nde bulundu.

Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cesedin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.

Çam'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.