Bilecik Belediyesi Akıllı Durakları Temizliyor

Bilecik Belediyesi, akıllı durakların temizliğini düzenli olarak yaparak, durakları yeni güne tertemiz bir şekilde hazırlıyor. Belediye ekipleri, ortak alanların temizliğine dikkat ederek vatandaşları da bu konuda dikkatli olmaya davet ediyor.

Bilecik Belediyesi akıllı durakları yeni güne hazırlıyor.

Belediye tarafından akıllı durakların temizliği düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Bolca köpüklenerek yıkanan duraklar yeni güne tertemiz bir şekilde hazırlanıyor. Ortak alanların temizliğine dikkat eden Belediye ekipleri tüm vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet ediyor. - BİLECİK