Beypazarı'nda Kur'an öğrenen çocuklara meyve suyu ikramı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Depelarkası Derneği tarafından camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara meyve suyu ikram ediliyor. Dernek Başkanı Bekir Demir, hayırseverlerin desteğiyle çocukları sevindirmek istediklerini belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Depelarkası Derneğince camilerde Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere meyve suyu ikramı ediliyor.

Dernek Başkanı Bekir Demir yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle camilerde ve Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.

Ayrıca havanında sıcak olduğunu belirten Demir, "Şu sıcak günlerde meyve suyuyla çocuklarımızı serinletiyoruz." dedi.

Bugün Ayvaşık Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisinde, Hacıkara Mahallesi'ndeki Fatih Camisi ile Kooperetifler Camisinde ve İbadiye Kur'an Kursundaki çocuklara meyve suyu ikram ettiklerine değinen Demir, "Yaz dönemi kursları bitee kadar hayırseverlerin desteğiyle dinini öğrenen yavrularımıza ikramlarımız sürecek. Yarın ve öbür gün bir başka cami ve Kur'an kursunda olacağız." diye konuştu.