Beypazarı'nda kaza: Saman yüklü kamyonet şarampole devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen saman balyası yüklü kamyonetin sürücüsü Yunus Kahyaoğlu (41), yaşamını yitirdi. Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, öldüğü öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu yönetimindeki 06 ED 3456 plakalı saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi.