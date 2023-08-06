Beypazarı Hırkatepeliler Derneği Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Beypazarı Hırkatepeliler Derneği, muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda aşure dağıttı. Dernek Başkanı Gündüzalp Ünal, aşure geleneğini sürdürmek istediklerini belirtti ve ilçe merkezinde vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi. Ayrıca Ünal, Hırkatepe Mahallesi'nde Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu yerde ekim ayında bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını da ifade etti.