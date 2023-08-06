Beypazarı Hırkatepeliler Derneği Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı
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Beypazarı Hırkatepeliler Derneği, muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda aşure dağıttı. Dernek Başkanı Gündüzalp Ünal, aşure geleneğini sürdürmek istediklerini belirtti ve ilçe merkezinde vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi. Ayrıca Ünal, Hırkatepe Mahallesi'nde Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu yerde ekim ayında bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını da ifade etti.
Beypazarı Hırkatepeliler Derneği, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.
Atatürk Parkı'ndaki etkinliğe, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.
Dernek Başkanı Gündüzalp Ünal, muharrem ayının en güzel simgelerinden aşure geleneğini sürdürmek istediklerini belirtti.
Ünal, "Bize atalarımızdan yadigar kalan bu aşure dağıtımını bugün ilçe merkezinde yaptık. Vatandaşlara aşuremizi dağıttık." dedi.
Ünal, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu Hırkatepe Mahallesi'nde ekim ayı içinde güzel bir etkinlik yapmayı planladıklarını da kaydetti.