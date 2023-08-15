Beylikdüzü'nün sevilen esnafı Nursen Balcı dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Beylikdüzü'nün sevilen esnaflarından Balıkçı Kenan Balcı'nın abisi Nursen Balcı dualarla son yolcuğuna uğurlandı.

Beylikdüzü'nün önde gelen balıkçılarından Kenan Balcı'nın abisi Nursen Balcı dün hayatını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Balcı için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazından önce açıklamalarda bulunan Balcı, "Kanser affetmiyor. Halkımız beslenmesine ve kendisine çok dikkat etmeli. Onun için yiyeceğimiz gıdalara çok dikkat etmemiz lazım. Çok değil, az yiyelim öz yiyelim." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Nursen Balcı dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Tören öncesi Balıkçı Kenan Balcı ise taziyeleri kabul etti. - İSTANBUL