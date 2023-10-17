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Beton mikseri pompası işçiyi çarptı, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde İmam-ı Azam Camisi'nin avlusunda çalışan bir işçi, beton mikseri pompasının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.