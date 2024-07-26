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Kuyuya atılan peygamber hangisi? Sokaktan gelen cevaplar bomba

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Haberler.com ekibi, Beşiktaş'ta vatandaşlara peygamberler tarihi hakkındaki bilgilerini sordu. 'Kuyuya atılan peygamber kimdir?', 'Ayı ikiye bölen peygamber kimdir?', 'Kızıldeniz'i ikiye bölen peygamber kimdir?' ve 'Aşure hangi peygamber döneminde yapıldı?' sorularının yöneltildiği röportajda, vatandaşların verdiği cevaplar dikkat çekti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Haberler.com ekibi tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında, vatandaşlara peygamberler tarihi hakkında sorular yöneltildi. "Kuyuya atılan peygamber kimdir?", "Ayı ikiye bölen peygamber kimdir?", "Kızıldeniz'i ikiye bölen peygamber kimdir?" ve "Aşure hangi peygamber döneminde yapıldı?" soruları soruldu.

Beşiktaş'ta Peygamberler Tarihi Üzerine Sokak Röportajı Gerçekleştirildi

Röportajlar, halkın dini bilgiler konusundaki farkındalığını ölçmek amacıyla yapıldı. Çekilen video, insanların peygamberler tarihine dair bilgilerini ve bu bilgilerin toplumdaki yaygınlığını gözler önüne seriyor. Görüntülerde vatandaşların verdiği ilginç ve çeşitli cevaplar dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (3)

Damla Sengul:

amaç ne

12
2
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Zafer Ozkan:

cok Müslüman bir ülkeyiz hani, bilmek şart.. Sen dolar euro kurunu sor.

3
0
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ayhan ertaş:

kuyuya atılan peygamber yusuf hz ayı ikiye bölen peygamber hazreti muhammed kızıldeniz'i ikiye bölen peygamber hazreti musa aşure hangi peygamber döneminde yapıldı hazreti Nuh peygamber zamanında

0
0
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