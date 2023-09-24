Beşiktaş'ta Motosiklet Yangını

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen motosiklet kullanılamaz hale geldi. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan motosiklete müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülün yangında motosiklet adeta küle dönerken sürücü yara almadan kurtuldu. - İSTANBUL