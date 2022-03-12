Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı - Haberler

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Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Perşembe gününden bu yana İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde hızını iyice artırdı. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kafelerde mahsur kaldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

BAZI VATANDAŞLAR LASTİKLERİNE ZİNCİR TAKTI

Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü. Beşiktaş'ta bazı vatandaşlar ise kar yüzünden gittikleri kafelerde mahsur kaldı.

Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Beşiktaş, İstanbul, kar, Yaşam, Güncel, Haberler

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