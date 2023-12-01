Trabzon'da dalgalara kapılan liseli gençlerden Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu. Cansız bedeni bulunan öğrencinin Uğurcan Korkmaz olduğu tespit edildi.
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.Cansız bedeni bulunan öğrencinin Gümüşhane'nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğurcan Korkmaz olduğu tespit edildi.
FIRTINA NEDENİYLE ARAMLARA ARA VERİLMİŞTİ
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU
Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu. Cansız bedeni bulunan öğrencinin Gümüşhane'nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğurcan Korkmaz olduğu tespit edildi.