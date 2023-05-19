Beşevler köyünde 40 yıllık misafir leylekler dikkat çekiyor

Bu köy 40 yıllık misafir leylekleriyle dikkat çekiyor

TOKAT - Tokat'ta bulunan Beşevler köyünde 40 yıldır misafir olan leylekler, insanlara olan yakınlığı dikkat çekiyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Beşevler köyü misafir leylekleriyle dikkat çekiyor. Köy içerisinde 4 adet leylek yuvası bulunuyorken leylekler köy sakinleriyle kaynaşmış halde. Yaklaşık 40 yıldır aynı köyde konaklayan leylekler, adeta köy sakinleriyle birlikte hayat sürüyor. Leylekler köylülerle oldukça iç içe yaşıyor.

"Köy sakinlerinden kaçmıyorlar"

Köy sakinlerinden Kadir Arslan, leyleklerin yaklaşık 40 yıldır köylerine misafir olarak geldiğini belirterek, "Mart ayının ortasında buraya gelirler Eylül ayının sonunda da giderler, burada 4 veya 5 tane yuvaları var. Bu yuvaların hepsi aynı yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerinde bulunuyor. Yoldan Geçenler durup bakıyor fotoğraf çekiniyor, yavruladıkları zaman yavruları görmek için gelenler oluyor. Köy sakinlerinden kaçmıyorlar, buraya tarlalara yavrularını indiriyorlar. Gelecek yılda aynı leylek tekrar buraya geliyor. Ben burada traktörle çalışırken yanıma kadar geliyorlar. Eylül ayının da sonlarına doğru gidiyorlar" dedi.