Belediye Başkanı Huzurevi Sakinleriyle Kahvaltıda Buluştu

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Güngörmüler, Millet Bahçesi'nde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın misafiri oldu. Başkan Aşgın, güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ve bu tür sosyal faaliyetlerle büyüklerimizi buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Güngörmüler, Millet Bahçesi'nde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın misafiri oldu.

Geçtiğimiz hafta belediyeden evde bakım hizmeti alan yaşlıları konuk eden Başkan Aşgın bu kez de huzurevi sakinlerini ağırladı. Güngörmüşlerle sohbet edip kahvaltı yapan Başkan Aşgın, "Hakkın rızası ve halkın duasını almak için çalışıyoruz" dedi.

Bu şehre emek veren güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Aşgın, "Bizim amacımız Hakk'ın rızasını kazanmak ve halkın duasını almaktır. Bizlere dualarıyla destek veren büyüklerimizden Allah razı olsun. Büyüklerimizi zaman zaman bu tür sosyal faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Huzurevi sakinleri de kendileri için düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür ettiler. Kahvaltıya katılan yaşlılar daha sonra Başkan Aşgın'ın sürdüğü golf aracı ile millet bahçesini gezdi. - ÇORUM