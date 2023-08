Bedensel engelli Alihan ile Filipinli gelinin aşkı engel tanımadı

AKSARAY İngiltere'de yaşayan doğuştan bedensel engelli Aksaraylı Alihan Şahin, sosyal medyada tanıştığı ve 1 yıl boyunca internette görüştüğü Filipinler uyruklu Maris Abraham'ı memleketine getirip düzenlenen düğün merasiminin ardından dünya evine girdi. Duygusal anların yaşandığı düğün töreninde Filipinli gelin, Alihan'a sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere'de yaşayan doğuştan bedensel engelli Alihan Şahin (26), 1 yıl kadar önce sosyal medya üzerinden Filipinli Maris Abraham ile tanıştı. Sosyal medya üzerinde mesajlaşan ve görüntülü olarak konuşmaya başlayan Alihan ve Maris bir süre sonra birbirlerine aşık oldu. 1 yıl aradan sonra konuyu babası Ahmet Şahin'e açan Alihan, Maris ile evlenmek istediğini belirterek kız istemeye gitmek istedi. Oğlu ile istişare yaparak 2 gencin mutluluğu için kolları sıvayan baba Ahmet Şahin, Maris'in ailesiyle tanışmak için uçakla Filipinler'e gitti. Burada Maris ve ailesiyle tanışan Ahmet Şahin ve oğlu Alihan, aşık olduğu Maris'i ilk kez canlı olarak görmenin heyecanını yaşadı. Ailesinden Maris'i isteyen baba Ahmet Şahin, ailenin kızı vermesi üzerine Maris'i de alarak düğün için memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine Türkiye'ye getirdi.

Maris ismini değiştirerek Meryem adını aldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirilen Maris, burada ilk olarak ismini değiştirilerek Meryem ismini aldı. 2 hafta boyunca Alihan ve ailesiyle birlikte yaşayan Filipinli gelin hazırlıkların tamamlanmasının ardından beyaz gelinliği giyerek ilçede gerçekleştirilen düğün merasimiyle dünya evine girdi. Duygusal anların yaşandığı düğün töreninde engelli aracı ile Filipinli eşiyle dans eden Alihan ve Maris'in mutlulukları gözlerinden okundu. Ne uzaklık ne de Alihan'ın engelli olması çiftin aşklarına engel olmazken, düğün töreninde bir konuşma yapan Maris, gözyaşlarını tutamadı. Genç çiftin nikahını ise Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir kıydı. Nikahın ardından Filipinli gelin evlilik cüzdanını eline alarak salladı. Daha sonra nikah masasında kendisine verilen Kur'an-ı Kerim'i alan gelin Maris, Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptü. Eşi Alihan ile birlikte pastayı kesen Filipinli gelin daha sonra davetliler ile birlikte sahnede Türk müzikleriyle oynadı.

"Alihan'ı güzel kalbi yüzünden seçtim, birbirimize iyi geliyoruz"

Herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Maris, "Hepinize beni bu kadar sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Beni farklı kültüre rağmen kabul ettiğiniz için çok minnettarım. İlk 2-3 ay çok zorlandım, ağladım hala arkadaşlarımdan ve ailemden uzak burada olduğuma inanamıyorum. Onları çok özlüyorum. Sonra artık yavaş yavaş burada olduğuma alışmaya başladım. Burada her zaman güzel davranan, arkamda duran büyük bir ailem var artık. Alihan'a ve bana saygı duyan herkese teşekkür ederim. Özellikle kayınbabama ve kayınvalideme çok minnettarım. Bana bir prenses ve öz kızları gibi davranıyorlar. Büyük annem her zaman bana sana iyi davranan güzel kalpli birisi ile evlen derdi. Benim için o Alihan, onu güzel kalbi yüzünden seçtim. Onu seçtim çünkü o benim için her zaman en iyisini istiyor. Onu seçtim çünkü birbirimize iyi geliyoruz. Alihan'la ben her ne kadar farklı kültürlerden gelsek te farklarımız ortada birbirilerimizi tamamlıyoruz. Alihan'ın dünyası çok renkli çünkü her zaman herkes için en iyisini en güzelini diliyor. Ben her zaman hayatı keşfetmemiz için yanında olacağım. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta her zaman yanında olacağım. Ben onun yarısıyım, onun eşiyim ve ona her zaman iyi davranacağım. Böyle ailem olduğu için çok kendimi şanslı olduğumu hissediyorum" diye konuştu. Konuşmayı yaparken gözyaşları içinde kalan Filipinli gelin konuşmanın ardından Alihan'a sarılarak gözyaşları döktü.

Yaşadıklarını anlatan damat Alihan Şahin ise, "İnternette tanıştık, bir senedir birlikteyiz. Babamla Filipinler'e uçtuk hep beraber. 12 saat ondan sonra aileler ile tanıştık. Ondan sonra evlendik oradan buraya geldik. Çok güzel bir duygu. İnşallah Müslüman olacak. Bugün düğün çok güzeldi, her şey hoşuma gitti, mutluluk duydum" dedi.

Çiftin düğün merasimi canlı yayın aracılığıyla Filipinler'de de canlı olarak izlendi.