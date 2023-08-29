Bayburt'ta Yolcu Dolmuşunda Bulunan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

Bayburt'ta bir yolcu dolmuşunda bulunan cüzdan, içerisindeki para ve ziynet eşyalarıyla birlikte sahibine teslim edildi. Cüzdanı bulan Pınar Karadeniz, Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimi'ne teslim etti. Birim personeli, cüzdanın Aynur Cengiz'e ait olduğunu belirledi. Cüzdan sahibi daha önce başvuruda bulunmuş ve belediyeye davet edilmişti. Pınar Karadeniz, cüzdanı sahibine teslim etti ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından teşekkür edildi.

Bayburt'ta yolcu dolmuşta bulduğu, içerisinde para ve ziynet eşyası olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Pınar Karadeniz, bindiği dolmuşta bulduğu cüzdanı Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimi'ne teslim etti. Birim personeli, Türk lirası, döviz ve altın bulunan cüzdanın Aynur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.

Cüzdanını kaybettiği için daha önce başvuruda bulunan Cengiz, belediyeye davet edildi. Pınar Karadeniz, burada cüzdanı sahibine teslim etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Karadeniz ve Cengiz'i makamında misafir etti.

Karadeniz'e duyarlı davranışından ötürü teşekkür eden Pekmezci, Bayburt halkının bu konudaki duyarlığının en üst seviyede olduğunu aktardı.