Bayburt'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Ahır Yanarak 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bayburt'un Arpalı beldesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın kontrol altına alınırken, ot ve samanlar da kül oldu. Arpalı Belediye Başkanı ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bayburt'un Arpalı beldesinde yıldırım düşmesi sonucu ahır yandı. 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Arpalı beldesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti. Ahırda yangın çıkarken belde sakinleri ve itfaiye yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken 3 büyükbaş hayvan telef oldu, depoda bulunan ot ve samanlarda yanarak kül oldu.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, yangın mahallinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - BAYBURT