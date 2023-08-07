Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur'an Kursunda İncelemelerde Bulundu

Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, inşaatı devam eden Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur'an Kursunda incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Müftü Şahin, kursun en kısa sürede tamamlanması ve faaliyete geçmesi hedefini belirtti. Şahin, hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.