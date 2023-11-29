Batman'da mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.
Batman'da 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde AFAD ekipleri, 4 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi halat yardımıyla aşağı inerek kurtardı.
Kozluk ilçesine bağlı Değirmendere köyü dağlık bölgesinde 7 keçi 4 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, halat yardımıyla sarp kayalıklardan aşağı inerek keçileri bulundukları yerden çıkartıp sahibine teslim etti.