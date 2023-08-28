Batman'da çayda boğulmak üzereyken kurtarılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Batman'da çaya düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da girdiği çayda boğulmak üzereyken kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde Batman Çayı'na giren 14 yaşındaki Ecrin Kınak, akıntıya kapılmıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çaya atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Kınak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kınak, tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaşam mücadelesini kaybetti. - BATMAN