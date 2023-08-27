Batman'da akıntıya kapılan kız çevredekiler tarafından kurtarıldı

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 14 yaşındaki kız, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde çaya giren 14 yaşındaki E.K., suyun akıntısına kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar seferber olup kızı sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye sevk edilen kızın durumu ağır olduğu öğrenildi.