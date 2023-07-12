Batman'da 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 20 santim büyüklüğünde etçil çekirge görüldü. Kozluk ilçesi Geyikli köyünde yolda giden Ömer Budak, dev yaklaşık 20 santimlik etçil çekirge ile karşılaştı. Hayatında ilk defa bu büyüklükte bir çekirgeye rastladığını belirten Budak, 'Boyu en az 20 santim olan bu çekirgenin etçil bir hayvan olduğu ve tarlalardaki zararlı böceklerle beslendiğini öğrendim. Çekirgeyi görür görmez cep telefonumla onu kayda aldım. Zararsız bir hayvan olduğunu görünce de onu doğal ortamına bıraktım' dedi.